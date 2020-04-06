ММА: бой Нурмагомедова и Фергюсона «подогревают» коронавирусом
Вадим Финкельштейн, почетный президент союза ММА в России, президент M-1 Global, в беседе с ИА Nation News поделился своим мнением о бое Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Он считает, что его «подогревают» коронавирусным негативом.
Он отметил, что существует проблема с перелетами. Из-за этого возникают сложности с боем.
«Наверное, зачем Нурмагомедову вообще было готовится к этому бою, это логично, если его все устраивает; какой смысл ему оттягивать? Я думаю, он, конечно, затянул, но никто не предвидел, что так будет. Думал, что, наверное, можно будет вылететь, но дотянул до того момента, когда уже все перекрыли», — заявил Финкельштейн.
Он уверен, что если бой состоится, то ажиотажа вокруг него станет еще больше. Так как на данный момент его раскручивают новостями о коронавирусе.