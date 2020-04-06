ММА: бой Нурмагомедова и Фергюсона «подогревают» коронавирусом

Он отметил, что существует проблема с перелетами. Из-за этого возникают сложности с боем.

«Наверное, зачем Нурмагомедову вообще было готовится к этому бою, это логично, если его все устраивает; какой смысл ему оттягивать? Я думаю, он, конечно, затянул, но никто не предвидел, что так будет. Думал, что, наверное, можно будет вылететь, но дотянул до того момента, когда уже все перекрыли», — заявил Финкельштейн.

Он уверен, что если бой состоится, то ажиотажа вокруг него станет еще больше. Так как на данный момент его раскручивают новостями о коронавирусе.