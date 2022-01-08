Выбран лучший боец ММА 2021 года

Лучшим бойцом смешанного стиля (ММА) по итогам 2021 года стал выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате UFC американец нигерийского происхождения Камару Усман. Об этом говорится в сообщении издания MMA Junkie.

В прошлом году спортсмен трижды защитил титул чемпиона в полусреднем весе. В итоговом рейтинге этой категории бойцов он занимает первое место. Но два его основных соперника — Гилберт Бернс и Колби Ковингтон — приближаются к нему со второй и третьей строчек.

К первому месту Усман добирался почти четыре года назад. Впервые его достижения заметили в 2019 году, когда его противостояние с Колби Ковингтоном, где он добился победы техническим нокаутом в пятом раунде, назвали «Боем года».

Спустя год Усман одержал победу над суперзвездой и чемпионом Хорхе Масвидалем. По данным издания, в октагон боец поднялся со сломанным носом, поэтому выступать ему было очень тяжело. Но он смог завоевать титул чемпиона, а после трижды отстоять его в боях с другими претендентами.

По итогам прошлого года в активе Камару Усмана 15 побед и ни одного поражения. Для победы над рекордом Андерсона Сильвы ему не хватает еще одного успешного боя.