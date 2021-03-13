Младший брат отдал бронзу старшему на чемпионате по борьбе в Улан-Удэ «по закону гор»

Во время чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ за третье место предстояло бороться двум братьям. Однако схватки не было: младший так и не появился, поэтому победу получил старший. Выяснилось, что он поступил так «по закону гор».

Об этом рассказал старший брат Анзор Хизриев, который стал бронзовым призером чемпионата.

«Схватка могла состояться. Но у нас так принято, что больший приоритет имеет старший брат. По закону гор. Младший решил посодействовать. <…> Эта бронза — в любом случае в нашей копилке. <…> Главное, что есть медаль. Бронза, но для начала пойдет», — отметил он.

Ранее борец говорил в интервью, что не любит сражаться с братом. Это не одобряют и их родители. Однако иногда обстоятельства складываются так, что приходится выходить на борцовский ковер друг против друг.

Анзор Хизриев — чемпион Европейских игр. Он также получил бронзу во время чемпионата Европы 2019 года. В семье есть еще один брат, который занимается борьбой.