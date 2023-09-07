Спорт 07 сентября 2023, 17:52 Мяч Кузяева в ворота «Бреста» вошел в число номинантов на гол месяца в чемпионате Франции Кузяева номинировали на звание автора лучшего гола месяца в чемпионате Франции РИА «Новости»

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Полузащитника «Гавра» Далера Кузяева номинировали на звание автора лучшего гола месяца в чемпионате Франции по итогам августа. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Футболист забил дебютный гол в ворота «Бреста» в матче второго тура (1:2).

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На звание автора лучшего гола номинировали также Ромена Февра из «Лорьяна», Тедди Тема из «Реймса», Кенни Лала из «Бреста» и Аззедина Унаи из «Марселя».

Ранее Кузяев помог своей команде с разгромным счетом победить «Лорьян» (3:0) в рамках четвертого тура чемпионата, сообщил RT.

Футболист перешел во французский «Гавр» из петербургского «Зенита». Полузащитник заявил, что давно хотел попробовать свои силы в новом чемпионате. Кроме того, россиянин выразил желание открыть для себя новую страну и культуру. Кузяев подписал контракт с «Гавром» до лета 2025 года.