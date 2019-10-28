Мистер Олимпия-2019 протестировал воркаут-площадку в Орехово-Зуеве
Александр Лавреев — российский бодибилдер и обладатель стальной горы мышц на днях получил золотую медаль в Бразилии. А сейчас — тестирует подмосковные турники.
«Вес лучше подбирать такой, чтобы можно было выполнять на 15-20 повторений, вес не очень большой, чтобы не травмироваться», — сказал Александр Лавреев, бодибилдер.
Мистер Олимпия знает, о чем говорит, уже много лет спортсмен еще и тренер. Занимается со знаменитостями, растит чемпионов. Пока Лавреев заканчивал свой первый подход, на площадке собрались любители уличного спорта. Ребятам по 16-17 лет, но что они вытворяют на этих турниках. Сегодня свой мастер-класс молодому поколению проведет абсолютный чемпион России. А потом, глядишь, и они его чему-нибудь научат.
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А если взять с собой на площадку спортивный инвентарь, то круг упражнений автоматически расширяется. Сегодня у наставника с собой петли.
«Которые привязываются к такой перекладине. На них можно тренироваться как на площадке, так и дома. Беремся за вот эти ручки, чуть-чуть отклоняемся назад и делаем тягу», — сказал Александр Лавреев, бодибилдер.
Делаем вывод: умение контролировать свое тело — куда важнее силы и массы. Хотя, на этой воркаут-зоне об этом знают все. Ее, и еще четыре площадки построили по областной государственной программе «Спорт Подмосковья». Теперь в хорошую погоду здесь собираются все орехово-зуевские спортсмены. В основном, конечно, молодежь. Итак, финальный раунд: состязание по жиму с участием чемпиона России.