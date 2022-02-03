Мишустин назвал сумму поощрения для медалистов Олимпиады-2022

Российские спортсмены, которые окажутся победителями и призерами Олимпийских игр, получат денежное вознаграждение, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ.

Во время выступления Мишустин напомнил, что 4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Через месяц после этого в китайской столице также пройдет Параолимпиада. Россия, по словам Мишустина, гордится и поддерживает спортсменов, которые в эти дни будут отстаивать честь всего государства.

Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль — четыре миллиона, за серебряную — 2,5 миллиона, а за бронзовую — один миллион 700 тысяч рублей Михаил Мишустин.

Кроме того, как отметил премьер-министр страны, денежное вознаграждение также получат тренеры и специалисты различных профилей, при помощи которых спортсмены достигают побед. Также Мишустин пожелал олимпийской сборной России удачи и победы в предстоящих соревнованиях.

Днем 3 февраля Олимпийский комитет России удалил ранее опубликованный состав сборной страны на командный турнир в короткой программе по фигурному катанию.