Мишина прокомментировала уход Трусовой к другому тренеру
Татьяна Мишина, заслуженный тренер России, прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе. Об этом сообщил сайт «Спорт день за днем».
По словам Мишиной, Трусова ищет виновных в своем падении, которое произошло в прошлом сезоне.
«Начинается недоверие, спортсменка оспаривает мнение тренера. Долго в таком состоянии работать трудно», — привела слова тренера «Газета.ru».
6 мая стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с Тутберидзе. Теперь она будет работать с Евгением Плющенко.