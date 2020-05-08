Мишина прокомментировала уход Трусовой к другому тренеру

По словам Мишиной, Трусова ищет виновных в своем падении, которое произошло в прошлом сезоне.

«Начинается недоверие, спортсменка оспаривает мнение тренера. Долго в таком состоянии работать трудно», — привела слова тренера «Газета.ru».

6 мая стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с Тутберидзе. Теперь она будет работать с Евгением Плющенко.