    08 мая 2020, 15:56

    Мишина прокомментировала уход Трусовой к другому тренеру

    Анастасия Кременчугская

    Татьяна Мишина, заслуженный тренер России, прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе. Об этом сообщил сайт «Спорт день за днем».

    По словам Мишиной, Трусова ищет виновных в своем падении, которое произошло в прошлом сезоне.

    «Начинается недоверие, спортсменка оспаривает мнение тренера. Долго в таком состоянии работать трудно», — привела слова тренера «Газета.ru».

    6 мая стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с Тутберидзе. Теперь она будет работать с Евгением Плющенко.