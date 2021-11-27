Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на этапе серии Гран-при, который прошел в Сочи. Об этом сообщило РИА «Новости».

За выполнение произвольной программы пара получила 153,34 балла. Накануне они стали вторыми, уступив Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину. Но по итогам двух выступлений Мишина и Галлямов стали лидерами, получив в общей сложности 226,98 балла.

Второе место досталось Павлюченко и Ходыкину с результатом 212,59 балла. Третье место также у российской пары Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко, которые после двух выступлений заработали 193,58 балла.

Победители этапа Гран-при в Сочи для своего выступления соединили две мелодии «Метель» и «Время вперед» композитора Георгия Свиридова. Анастасия Мишина отметила, что первая часть лирическая, в которой они при выполнении сложных элементов показывали любовь и отношения.

«Во второй части мы мчимся вперед, ничего не замечая на своем пути. Каждый найдет в этой истории что-то личное. Победа ли это, свадьба или еще что-то», — отметила фигуристка.

Ее партнер добавил, что тренер Тамара Москвина шутила, что они похожи на пару, которая опаздывает в закрывающийся ЗАГС.