Спорт 06 марта 2023, 20:44 Мишин включил Туктамышеву в свою тройку творческих долгожителей

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Тренер Алексей Мишин перечислил РИА «Новости» трех людей, которых он считает творческими долгожителями.

«Знаю трех творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса», — цитирует Мишина RT.

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Уточняется, что 26-летней фигуристке Елизавете Туктамышевой удалось занять третье итоговое место в финале Гран-при России, который проходил в Санкт-Петербурге с 2 по 5 марта. Спортсменка успешно исполнила тройной аксель в прокатах короткой и произвольной программ.

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