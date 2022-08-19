Мировой рекорд по синхронной планке установят в Москве 28 августа

Главный спортивный блогер России Алексей Столяров при участии Лиги Героев проведет самую массовую тренировку в мире по синхронной планке. Участники соберутся на набережной парка Горького в Москве в воскресенье, 28 августа.

В мероприятии примут участие более пяти тысяч человек. Сначала участники разогреют мышцы на разминке, а после установят мировой рекорд по синхронной планке. Проследит за регламентом официальный судья Книги рекордов России.

В тренировке примут участие министр спорта России Олег Матыцин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, рэп-исполнитель ST, видеоблогеры Макс Брандт, Полина Трубенкова, Эльдар Джарахов и Карина Кросс, основатель и продюсер Dream Team House Ярослав Андреев и другие известные спортсмены, блогеры и телеведущие.

На мероприятии ожидается музыкальное сопровождение от популярных диджеев, а также выступление исполнительницы Анет Сай.

Для участия в тренировке и установке мирового рекорда нужно оставить заявку на сайте «Рекорд Столярова».