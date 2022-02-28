Стало известно о состоянии полузащитника «Атланты» Мирончука после травмы

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука сообщил, что футболист чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал «Спорт-Экспресс».

«У Алексея все прекрасно. Он в заявке на сегодняшний матч против „Сампдории“», — завил представитель спортсмена.

Миранчук получил повреждение во время матча с римским «Лацио» в рамках 23-го тура чемпионата Италии и покинул поле на 71-й минуте встречи, пояснила «Газета.ru».