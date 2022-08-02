Семин высказался о возможном переходе Миранчука в «Торино»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин обсудил с сайтом kp.ru сообщение о том, что его воспитанник Алексей Миранчук переходит из «Аталанты» в «Торино».

По мнению Семина, в «Аталанте» Миранчуку давали мало игрового времени, чтобы он мог себя проявить.

«А в то время, которое давали, он играл достаточно хорошо и качественно. Он много приносил пользы», — обратил внимание тренер.

Что касается «Торино», то Семин назвал его хорошим клубом, который не показывает результаты в последнее время, а борется за то, чтобы остаться а лиге.

«Поэтому у Алексея предстоят достаточно большие сложности. Если в „Аталанте“ была борьба за высокие места, то здесь борьба за то, чтобы не вылететь из Серии А», — добавил собеседник издания.