Миранчук рассказал об адаптации в итальянской «Аталанте»

Полузащитник национальной сборной Алексей Миранчук уже освоился в итальянской «Аталанте». Он начал понимать требования тренера и подружился с партнерами по команде. Его адаптация закончилась, началась работа.

«Могу сказать только, что чувствую себя комфортно, думаю, адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами, начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой, я сосредоточен только на работе. Нет чего-то такого, что отвлекало», — рассказал Миранчук пресс-службе сборной России.

Спортсмен отметил, что ему было сложно привыкнуть к неторопливому ритму жизни итальянцев, однако на поле все стало интенсивнее. К этому тоже пришлось привыкать. Миранчук приехал в стан сборной спустя год и 10 ноября провел первую тренировку с соотечественниками в Новогорске.

4 сентября «Аталанта» из Бергамо объявила о трансфере Миранчука из московского «Локомотива». СМИ сообщали, что сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Цвета «Локо» 25-летний футболист защищал с 2012 года.