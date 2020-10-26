Миранчук рассказал о настрое «Локомотива» на игру с «Баварией»
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о настрое команды на игру второго тура группового этапа «Лиги чемпионов» с мюнхенской «Баварией», информирует «Газета.ru».
Как отметил футболист, в «Локомотиве» готовы к тому, что будет сложная игра. Команда понимает, чего следует ожидать от Баварии. По мнению Миранчука, главное — получать наслаждение от момента.
«Мы выходим для того, чтобы побеждать. У любой команды есть слабые стороны, мы ищем какие-то возможности. Будет непросто, игра покажет, кто сильнее», — подчеркнул спортсмен.
В заключение Миранчук пообещал, что наши футболисты выложатся полностью для желанной победы.
Напомним, матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября. Игра начнется в 19:55 по московскому времени.