Спорт 22 января 2023, 01:27 Миранчук принес «Торино» победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии Футболисты «Торино» обыграли «Фиорентину» в матче чемпионата Италии Соцсети

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Команда «Торино» победила «Фиорентину» в матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Голом на 33-й минуте отличился футболист Алексей Миранчук.

В текущем сезоне 27-летний россиянин успел забить четыре мяча и отдал две голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах. Сейчас Миранчук делит первое место в списке бомбардиров «Торино» в национальном первенстве с хорватским полузащитником Николой Влашичем.

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«Торино» одержала первую победу в последних пяти матчах Серии А, на счету команды 26 очков. Таким образом она поднялась на седьмое место в турнирной таблице. У «Фиорентины» накопилось 23 очка, команда стоит на девятом месте.

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В следующем туре «Торино» на выезде предстоит сыграть с «Эмполи». Встреча состоится 28 января, а на следующий день «Фиорентина» сыграет гостях с римским «Лацио».

Алексей Миранчук стал играть за «Торино» с 2022 лета. Россиянина взяли в туринский клуб в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.

Ранее стало известно, что футболист московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в английский «Челси» во время зимнего трансфера. Руководство лондонского клуба все также заинтересовано в переводе полузащитника.