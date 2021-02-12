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    12 февраля 2021, 00:43

    «Бавария» выиграла клубный чемпионата мира по футболу

    Анастасия Кукова

    Мюнхенская «Бавария» обыграла мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0 и второй раз в истории соревнований стала победителем клубного чемпионата мира по футболу. Матч состоялся в Эр-Рияде (Катар). Победный год забил Бенжамен Павар.

    Официальный Twitter ФК

    По данным РИА «Новости» самой титулованной командой соревнований является мадридский «Реал», одержавший победу четыре раза. «Бавария» последний раз побеждала на чемпионате в 2013 году.

    Как подсчитал «Спорт-Экспресс», в этом сезоне «Бавария» выиграла шестой трофей подряд.

    В клубном чемпионате принимает участие равное количество европейских и южноамериканских команд, написала газета «Коммерсант». Чаще всего побеждают представители Старого света. Предсказуемость соревнований сподвигла Международную федерацию футбола (FIFA) задуматься о его радикальной реформе.