Мюнхенская «Бавария» обыграла мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0 и второй раз в истории соревнований стала победителем клубного чемпионата мира по футболу. Матч состоялся в Эр-Рияде (Катар). Победный год забил Бенжамен Павар.

По данным РИА «Новости» самой титулованной командой соревнований является мадридский «Реал», одержавший победу четыре раза. «Бавария» последний раз побеждала на чемпионате в 2013 году.

Как подсчитал «Спорт-Экспресс», в этом сезоне «Бавария» выиграла шестой трофей подряд.

В клубном чемпионате принимает участие равное количество европейских и южноамериканских команд, написала газета «Коммерсант». Чаще всего побеждают представители Старого света. Предсказуемость соревнований сподвигла Международную федерацию футбола (FIFA) задуматься о его радикальной реформе.