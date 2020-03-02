Аделина Сотникова простилась с большим спортом и заявила о завершении карьеры. Ее решение назвали ожидаемым. Однако имя фигуристки, считают коллеги Сотниковой, уже вписано в историю.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил ТАСС, что Аделину Сотникову вряд ли просто забудут.

Аделина <…> навсегда останется в истории как первая российская олимпийская чемпионка в личных соревнованиях Александр Горшков.

Наставница Сотниковой и заслуженный тренер России Елена Буянова отметила, что была счастлива работать с девушкой и дать ей профессию.

«Это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании», — сказала Буянова.

Заявление Сотниковой о завершении карьеры назвал ожидаемым в эфире радио Sputnik президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. Он напомнил о травмах спортсменки, которые в итоге не позволили ей продолжить спортивную карьеру.

«Мне кажется, она сделала все, что могла. То, что было на Олимпиаде-2014, — это наиболее высокая и счастливая вершина в ее спортивной судьбе», — выразил свое мнение Долгополов. Он уверен, что карьера Сотниковой после ухода из спорта сложится интересно.

Блогер Елена Родина вообще не видит «никакой драмы и сенсации» в уходе фигуристки. Аделину Сотникову в беседе с агентством АБН она причислила к «позапрошлому поколению» спортсменов.

Сотникову на соревнованиях никто не ожидал увидеть, как и Липницкую. Это уже даже не прошлое поколение фигуристок, а позапрошлое Елена Родина.

О решении Аделины Сотниковой покинуть спорт стало известно 2 марта. Девушка объяснила свой выбор в том числе желанием «быть здоровой и красивой».