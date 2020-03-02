    02 марта 2020, 11:57

    «Навсегда останется в истории»: мир фигурного катания — об уходе Аделины Сотниковой

    Александра Ломейко

    Аделина Сотникова простилась с большим спортом и заявила о завершении карьеры. Ее решение назвали ожидаемым. Однако имя фигуристки, считают коллеги Сотниковой, уже вписано в историю.
    «Навсегда останется в истории»: мир фигурного катания — об уходе Аделины Сотниковой

    Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил ТАСС, что Аделину Сотникову вряд ли просто забудут.

    Аделина <…> навсегда останется в истории как первая российская олимпийская чемпионка в личных соревнованиях

    Александр Горшков.

    Наставница Сотниковой и заслуженный тренер России Елена Буянова отметила, что была счастлива работать с девушкой и дать ей профессию.

    «Это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании», — сказала Буянова.

    Заявление Сотниковой о завершении карьеры назвал ожидаемым в эфире радио Sputnik президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. Он напомнил о травмах спортсменки, которые в итоге не позволили ей продолжить спортивную карьеру.

    «Мне кажется, она сделала все, что могла. То, что было на Олимпиаде-2014, — это наиболее высокая и счастливая вершина в ее спортивной судьбе», — выразил свое мнение Долгополов. Он уверен, что карьера Сотниковой после ухода из спорта сложится интересно.

    Блогер Елена Родина вообще не видит «никакой драмы и сенсации» в уходе фигуристки. Аделину Сотникову в беседе с агентством АБН она причислила к «позапрошлому поколению» спортсменов.

    Сотникову на соревнованиях никто не ожидал увидеть, как и Липницкую. Это уже даже не прошлое поколение фигуристок, а позапрошлое

    Елена Родина.

    О решении Аделины Сотниковой покинуть спорт стало известно 2 марта. Девушка объяснила свой выбор в том числе желанием «быть здоровой и красивой».