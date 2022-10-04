Минуту молчания в память о трагедии в Индонезии проведут перед матчами Еврокубков | 360°

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Минуту молчания в память о трагедии в Индонезии проведут перед матчами Еврокубков

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Перед началось матчей футбольных еврокубков проведут минуту молчания в память о жертвах трагедии в Индонезии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Трагедия произошла в субботу, 1 октября, после матча между командами «Арема» и «Персебая». Болельщики выбежали на футбольное поле, из-за чего образовалась давка. В результате 123 человека скончались. Минуту молчания проведут перед каждым матчем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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