Минуту молчания в память о трагедии в Индонезии проведут перед матчами Еврокубков | 360°

Спорт 04 октября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

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Viber Минуту молчания в память о трагедии в Индонезии проведут перед матчами Еврокубков

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Перед началось матчей футбольных еврокубков проведут минуту молчания в память о жертвах трагедии в Индонезии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Трагедия произошла в субботу, 1 октября, после матча между командами «Арема» и «Персебая». Болельщики выбежали на футбольное поле, из-за чего образовалась давка. В результате 123 человека скончались. Минуту молчания проведут перед каждым матчем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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