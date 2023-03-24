Спорт 24 марта 2023, 21:56 Минспорт закрыл доступ к спискам сборных российских команд Минспорт закрыл доступ к спискам сборных российских команд в целях безопасности Pxhere

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На сайте Министерства спорта России закрыли доступ к спискам кандидатов в сборные страны по зимним, летним и неолимпийским видам спорта. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта, это сделали из соображений безопасности.

«Из соображений информационной безопасности данные предоставляются уполномоченным организациям по официальному запросу в Минспорт России», — отметили в министерстве.

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Список был в открытом доступе до середины марта. Его периодически обновляли.

Накануне глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заступился за российских и белорусских атлетов. Президент МОК призвал отказаться от навязывания коллективной вины и и предложил восстановить в правах атлетов.

На выступлении в Германии Бах подтвердил позицию МОК, что исключение спортсменов из России и Белоруссии на основании их гражданства было бы дискриминацией. Глава комитета не исключил, что атлетов могут допустить до Олимпийских игр в 2024 году.

Спортивный журналист Сергей Дадыгин в беседе с «360» заверил, что иностранные спортивные команды боятся конкуренции с Россией.