Минспорт сообщил, что число обучающихся футболу детей выросло в России

Министерство спорта России сообщило, что число обучающихся футболу детей выросло в стране. Прирост новичков за год составил более 50 тысяч человек.

Уточняется, что численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые занимаются футболом, два года назад составляла 179 316 человек, а в 2019 году — 230 196 человек. Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов отметил, что на популярность этого вида спорта повлиял чемпионат мира, состоявшийся в России в 2018 году.

«Чемпионат мира очень много дал для популяризации футбола. И я уверен, что это повлияло на количество желающих заниматься. Это действительно такой серьезный праздник и впечатления молодым людям, детям на всю жизнь», — процитировал Кривоносова сайт NEWS.ru.

По его мнению, связанные с распространением коронавируса события также подтолкнули родителей отдавать детей в спорт и прививать им здоровый образ жизни.