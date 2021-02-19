Минспорт сформирует рабочую группу по подготовке к ЧМ по хоккею

При Министерстве спорта РФ создадут рабочую группу по подготовке к проведению чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Это позволит обеспечить тесное взаимодействие с исполнителями мероприятий на отдельных этапах подготовки и оперативное рассмотрение возникающих вопросов», — обратил внимание министр спорта Олег Матыцин. «ПолитЭксперт» напомнил, что Санкт-Петербург примет взрослый чемпионат. Матчи пройдут в СКК «Петербургский», который сейчас реконструируют. В Новосибирске и Омске состоится молодежный турнир.