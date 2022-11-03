Минспорт: пускать на стадионы по Fan ID будут при помощи турникетов | 360°

Спорт 03 ноября 2022, 17:33 Минспорт: пускать на стадионы по Fan ID будут при помощи турникетов

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Болельщиков на крупные футбольные матчи будут пускать только с оформленным Fan ID и по QR-коду, который выдается после покупки билетов. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минспорта.

Новые правила начали действовать с 1 ноября. Для идентификации болельщиков на стадионах появятся турникеты и механические калитки.

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Оформить Fan ID можно на сайте госуслуг. Затем нужно сходить в МФЦ, чтобы подтвердить личность. После этого паспорт болельщика придет в личный кабинет.

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