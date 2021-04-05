Минспорт Подмосковья организовал проверку после смерти футболиста во время матча

Министерство спорта Московской области проведет проверку после смерти 18-летнего Никиты Сидорова, защитника молодежной команды подмосковного футбольного клуба «Знамя Труда» из Орехово-Зуева. Он умер 4 апреля во время товарищеского матча.

Его команда играла против клуба из Павловского Посада. Футболист вышел на замену во втором тайме. После пяти минут игры на поле он потерял сознание. По предварительным данным, причиной смерти стала аневризма. Официального заключения врачей пока нет.

«У нас традиционно после таких случаев проходит комиссия. Мы ее создаем, после этого принимаем решение. У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе будет разбирательство», — заявил ТАСС министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Специалисты рассказали «360», что проблемы с диагностикой спортсменов остро стоят по всей стране. Врач спортивной медицины Ринат Акбаров рассказал, что в России досконально обследуют только футболистов сборной или крупных клубов. Он считает, что нужно вернуть диспансерную службу для всех спортсменов.