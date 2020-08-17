Минспорт отменил Спартакиаду в 2020 году

В России не будут проводить летнюю Спартакиаду учащихся в 2020 году. Такое решение приняли в Министерстве спорта из-за ситуации с коронавирусом.

«Прорабатывая данный вопрос, Минспорт оценил, что проведение Спартакиады потребует от регионов дополнительных финансовых и организационных затрат», — сказано на сайте ведомства.

Речь идет об организации обязательного тестирования на COVID-19 участников Спартакиады и персонала, соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Так, в случае необходимости заболевших и контактировавших с ними надо было бы посадить на карантин.

«В связи с этим, а также с учетом текущей эпидемической ситуации в субъектах Российской Федерации и других рисков министерство приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады в 2020 году», — уточнили в ведомстве.

Представители Минспорта подчеркнули, что отмена мероприятия не должна сказаться на зарплате спортсменов, тренеров и специалистов, которые готовились к соревнованиям. Министерство рекомендовало регионам сделать все, чтобы сохранить уровень доходов этой группы людей.

Изначально планировалось, что Спартакиада пройдет с 25 марта по 16 августа 2020 года. Во время нее должны были пройти соревнования по 49 видам спорта. Однако из-за пандемии мероприятие перенесли.

Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов UEFA пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году. Хотя по плану итоговая игра должна была проходить в этом городе в 2021 году.