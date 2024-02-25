Спорт 25 февраля 2024, 12:46 Минспорт и ОКР сформулируют предложения по участию россиян в Олимпиаде Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать идеи по участию россиян в Олимпиаде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил помощник главы государства Игорь Левитин, чьи слова привел «Матч ТВ».

«Президентом страны поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже», — отметил Левитин.

Реклама

Заявление прозвучало на заседании итоговой коллегии Минспорта в Москве.

По словам помощника президента, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях атлеты будут участвовать в Олимпиаде и какие декларации им предпишут.

Ранее Путин подчеркнул, что в вопросе участия спортсменов в соревнованиях в Париже необходимо руководствоваться интересами атлетов. Он добавил, что в случае ущемления прав представителей «Динамо» и ЦСКА Минспорт и ОКР должны принять «взвешенное решение».