Министр спорта России увидел противоречия в рекомендациях WADA

Комитет по соответствию WADA дал совету учредителей агентства рекомендации о применении санкций против России. Однако пока рано говорить о том, что все ограничительные меры будут приняты. Такое заявление сделал Министр спорта Павел Колобков.

«Мы на пятом году кризиса, и будет еще четыре». Россию выгоняют из большого спорта Подробнее

«Надо сказать, что уже сейчас вижу определенные противоречия. Но надо сказать, что решение исполкома WADA будет основано на этом докладе. Говорить о том, что все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно», — приводит его слова РИА «Новости».

Колобков также отметил, что рекомендации основываются на данных департамента по расследованиям WADA, которые учитывали выводы специалистов университета Лозанны. При этом мнение российских экспертов не учитывали.

По словам министра спорта, Россия «честно выполняла» все обязательства и предоставляла необходимые данные. Кроме того, Москва предлагала проводить совместное расследование.

«Безусловно, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы закончилась вся эта история, чтобы российские спортсмены могли наравне с другими спортсменами участвовать в соревнованиях, чтобы закончились эти обвинения в манипуляциях», — заверил Колобков.

Комитет по соответствию WADA 25 ноября опубликовал доклад, где рекомендовал отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Санкции предложили ввести на четыре года из-за нарушений допинговых правил. Также WADA намерено лишить РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Заседание исполкома по этому вопросу должно пройти 9 декабря.