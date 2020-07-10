Министр спорта РФ прокомментировал отставку Владимира Драчева
Он отметил, что экс-глава СБР прикладывал массу усилий, чтобы поддерживать спортсменов.
«Несмотря на все трудности, возникавшие во время его двухлетнего руководства, Владимир Петрович стремился достичь положительных результатов в своей деятельности и в любых ситуациях делал максимально возможное, чтобы поддерживать российских биатлонистов», — процитировал Матыцина сайт телеканала «Звезда».
Как он считает, опыт и профессиональные навыки Драчева помогут ему при работе в Государственной думе РФ.
Восьмикратный призер чемпионатов мира и победитель пятнадцати этапов Кубка мира Драчев вступил на должность президента СБР в 2018 году. В пятницу, 10 июля, он объявил о сложении с себя полномочий. Уточняется, что Драчев собирается сосредоточиться на работе в Госдуме.