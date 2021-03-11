Министр спорта Матыцин опроверг слухи о своей отставке

Министр спорта РФ Олег Матыцин опроверг слухи о том, что он якобы написал заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщило издание Life.

Telegram-канал Baza накануне сообщил, что Матыцин и его заместители якобы написали заявление об отставке по собственному желанию. Сообщалось, что это якобы было связано с задержаниями спортивных чиновников, которые стали фигурантами дела о крупной растрате средств.

«Абсолютно никакой почвы [для слухов об отставке] нет. Новость, как вы видите, оказалась нежизнеспособной, поэтому смысла ее реанимировать никакого не вижу. Мы продолжаем активно работать. Министерство спорта идет намеченным курсом, у нас определена правительством и президентом стратегия развития до 2030 года, я и моя команда абсолютно уверены в том, что мы в силах эти задачи реализовать», — сказал Матыцин.

В Минспорте России ранее также опровергли сообщения об отставке Матыцина и членов его команды. Об этом журналистам сообщила его советник Лариса Михеева.