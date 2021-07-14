Министр спорта рассказал, каким будет преемник Черчесова

Новый тренер сборной России по футболу будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«[Тренера назначат] до проведения отборочных матчей чемпионата мира», — процитировало РИА «Новости» главу Минспорта.

По мнению Матыцина, российских футболистов должен тренировать человек, имеющий за плечами опыт работы на уровне сборных. Он должен уметь создать вокруг себя мощный тренерский штаб, учитывать традиции отечественного футбола и последние тенденции.

Российский футбольный союз 8 июля объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который был главным наставником национальной команды с 2016 года. Под его руководством сборная удачно выступила на ЧМ-2018, но провалилась на Евро-2020. Сообщалось, что РФС и Черчесов решили прекратить работу по обоюдному согласию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что вопрос о том, кто станет новым тренером, должны решать спортивные власти. Он подчеркнул, что эта работа не входит в функции Кремля, а российским футболом должны заниматься профессионалы.