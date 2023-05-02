Спорт 02 мая 2023, 17:57 Министр спорта предложил Путину провести Игры БРИКС в России в следующем году Глава Минспорта Матицын предложил провести Игры БРИКС в России РИА «Новости»

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Министр спорта Олег Матыцин предложил провести Игры БРИКС 2024 года в России. Заявление прозвучало на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Глава министерства подчеркнул, что сегодня особенно важно усиливать спортивную повестку в рамках не подверженных санкциям межгосударственных объединений, в том числе СНГ, ШОС и БРИКС.

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«В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в нашей стране. Считаем это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения формата БРИКС по количеству стран», — процитировал Матыцина ТАСС.

В неформальное межгосударственное объединение БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Китай, Индия и ЮАР.

В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям на фоне спецоперации на Украине. Позже исполком МОК разрешил допускать к состязаниям российских и белорусских атлетов, но только в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с ВС и органами нацбезопасности.