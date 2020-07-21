Министр спорта Подмосковья опроверг информацию о решении губернатора по поводу «Химок» в РПЛ

Глава министерства спорта Подмосковья Роман Терюшков назвал фейком информацию о том, что глава региона Андрей Воробьев уже якобы решил, что «Химки» будут играть в РПЛ. Решения еще никто не принимал.

«Эта информация — фикция и вброс. Все решения будут завтра до 17 часов. Пока Воробьёв мне ничего не говорил, это какая-то глупость. Сейчас идут консультации», — заявил Терюшков во время беседы с корреспондентом портала Championat.com

Футбольный клуб «Химки» в досрочно завершенном сезоне ФНЛ занял второе место и получил право играть в чемпионате России. Если у клуба проблемы с финансами, то он может остаться в ФНЛ или опуститься в ПФЛ.

Ранее СМИ сообщили, что «Химки» из-за недостаточного финансирования останется в Футбольной национальной лиге. Эти сообщения разозлили наставника команды Сергея Юрана. Главный тренер «Химок» заявил, что клуб однозначно в Российской Премьер-Лиге, а все подобные сообщения — это «выбросы желтой прессы».