Министр спорта назвал нарушением отказ США в визах «Спартаку»

Министр отметил, что отсутствие лидирующих во многих видах спорта российских спортсменов меняет статус турнира в США.

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Колобков заявил, что действия Соединенных Штатов нарушают гарантии, которые страна дает, когда получает право проведения соревнований. По словам министра, Россия всегда обязуется обеспечить спортсменам въезд в страну, когда берет на себя проведение соревнований.