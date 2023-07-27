Спорт 27 июля 2023, 18:26 Министр спорта Матыцин заявил, что еще есть надежда на выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

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Россия все еще возлагает надежды на то, что Международный олимпийский комитет допустит спортсменов до участия в Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году. Об этом Life расксазал министр спорта Олег Матыцин.

Он отметил, что пока нет окончательного решения, власти будут прикладывать максимум усилий, чтобы решить этот вопрос с пользу российских спортсменов.

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Матыцин подчеркнул, что в случае допуска до Олимпиады они могут выступать только под флагом своей страны, потому что «у нас другого нет».

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