Министр спорта Матыцин назвал успешным выступление сборной России на Паралимпиаде в Токио

Выступление российской сборной на летних Паралимпийских играх в Токио признано успешным. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матыцин. Об этом сообщил ТАСС.

«Оцениваю выступление как успешное, тем более по статистическим показателям — завоевано 118 медалей, что является абсолютным рекордом», — сказал Матыцин.

Он добавил, что сборные выступали после перерыва с 2012 года на фоне огромного эмоционального напряжения и требований из-за ограничений в период подготовки и проведения.

Российские спортсмены выиграли на Паралимпийских играх в Токио 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. В итоге россияне заняли четвертое в медальном зачете. На первом месте оказался Китай (96-60-51), на втором — Великобритания (41-38-45), на третьем — США (37-36-31).

XVI летние Паралимпийские игры в Токио завершились 5 сентября. Делегация Паралимпийского комитета России (ПКР) участвовала в параде спортсменов. Знамя нес пловец Роман Жданов, который завоевал установил три мировых рекорда на Паралимпиаде. На этих соревнованиях он получили три золотые и две бронзовые медали.