Спорт 16 июня 2023, 13:43 Министр спорта Матыцин: многие международные федерации более позитивно относятся к участию наших спортсменов

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Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что многие международные спортивные федерации начали относиться к участию российских спортсменов в международных соревнованиях более позитивно.

По его словам, вектор агрессивной и негативной политики уходит.

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«Видим, что вектор неприятия, агрессивной, негативной политики уходит. Общая картина пока, скажем так, все-таки остается политизированной», — сообщил он журналистам.

Он также добавил, что в Минспорте сохраняют надежду на участие россиян в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже.