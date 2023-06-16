16 июня 2023, 13:43
Министр спорта Матыцин: многие международные федерации более позитивно относятся к участию наших спортсменов
Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что многие международные спортивные федерации начали относиться к участию российских спортсменов в международных соревнованиях более позитивно.
По его словам, вектор агрессивной и негативной политики уходит.
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«Видим, что вектор неприятия, агрессивной, негативной политики уходит. Общая картина пока, скажем так, все-таки остается политизированной», — сообщил он журналистам.
Он также добавил, что в Минспорте сохраняют надежду на участие россиян в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже.
Спортсмены
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