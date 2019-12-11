Министр спорта хочет пригласить Ласицкене принять участие в формировании ВФЛА

Колобков рассказал, что спортсменка очень переживает за легкую атлетику и российский спорт в целом. Министр предложил Ласицкене принять участие в формировании всех необходимых органов федерации легкой атлетики. Также он подчеркнул, что министерство готово всесторонне поддержать Марию и сделать все возможное для ее участия в соревнованиях.

В ноябре совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА могут полностью исключить из организации. Это приведет к отстранению российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, написал сайт «Аргументы и факты».

Мария Ласицкене публично обратилась к Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России, чтобы они приняли меры в данной ситуации.