Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню попросила ввести против сборной Турции по футболу санкции. Ее возмутило воинское приветствие, которое турецкие футболисты продемонстрировали во время матча с французской сборной. Встреча прошла в рамках восьмого отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Марасиняню также поблагодарила Федерацию футбола Франции и полицейских за обеспечение безопасности во время прошедшего матча. Однако она отметила, что спортсмены турецкой сборной «испортили все эти усилия, показав воинской приветствие».
«Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции», — написала министр в соцсети Twitter.
В заключение Роксана Марасиняню поблагодарила французскую сборную, особенно нападающего Оливье Жиру.