Спорт 22 декабря 2022, 15:34 Министр культуры Финляндии Хонконен выступил против возвращения России в международный спорт

Читать 360tv в

Министр науки и культуры Финляндии Петри Хонконен заявил, что российских спортсменов не следует допускать до международных соревнований. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Iltalehti.

Ранее представители МОК сообщили, что обсудят возможность вернуть Россию в мировой спорт. Хонконен выступил против этого.

Реклама

«Ни при каких обстоятельствах Россию и Белоруссию нельзя пускать обратно», — заключил он.

Реклама