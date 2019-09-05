Мини-стадион вместо старой хоккейной коробки. Новую спортплощадку открыли в Котельниках

В районе Котельников Силикат прошло торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки. Зимой здесь зальют каток — местные жители смогут не только покататься на коньках, но и сыграть в хоккей. Летом же будет предусмотрено все необходимое для баскетбола, волейбола и футбола.

Новые ворота, баскетбольные кольца, обогреваемые раздевалки и трибуны. По сути, мини-стадион. Все это — вместо полуразвалившейся коробки, которую с 80-х годов толком не ремонтировали.

Источник фото: телеканал «360»

Новую спортивную площадку местные ждали с нетерпением. Ученик спортивной школы и участник футбольных первенств Московской области Виталий Батырев рассказывает, что раньше погонять здесь мяч было проблематично.

«Была старая коробка, она была уже вся поломанная, было асфальтное покрытие. Неудобно было, когда играли в футбол, постоянно кожу сдирали. И вот мы дождались, тут резиновое покрытие, ворота стоят! Будет хорошо играть в футбол», — делится ученик МБУДО ДЮСШ «Котельники» Виталий Батырев.

Источник фото: телеканал «360»

Зимой площадка-трансформер порадует любителей коньков и хоккея ровным льдом, а летом — безопасным резиновым покрытием с разметкой для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Спортивные мероприятия будут проходить с музыкальным сопровождением.

Источник фото: телеканал «360»

Объект находится на территории стадиона «Русские газоны». И он здесь далеко не последний — говорит глава Котельников, сам большой любитель футбола.

«На следующий год мы здесь будем делать скейт-парк, а в дальнейшем, в 21-м году, реконструируем полностью стадион „Русские газоны“. Тем самым завершим формирование мощного спортивного ядра именно в этом месте», — рассказал глава городского округа Котельники Андрей Булгаков.

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До конца сентября в рамках программы «Спорт Подмосковья», которая, в свою очередь, является национальной, здесь появится еще и площадка для воркаута. В ближайшее время на нее тоже будет наложено травмобезопасное покрытие. Набрав необходимую физическую форму, здесь можно сдать нормативы ГТО.

«На ней будут металлоконструкции, тренажеры, с помощью которых можно будет поддерживать в тонусе и развивать различные группы мышц. Помимо этого будет баскетбольная стойка. В теннис настольный будет возможность поиграть. Вход, доступ будет абсолютно свободный», — сообщил замначальника управления развития отраслей социальной сферы администрации г. о. Котельники Игорь Краевой.

Источник фото: телеканал «360»

Открывали новую площадку громко — показательные выступления по художественной гимнастике, рукопашному бою и боксу. Особенно не нарадуются баскетболисты-любители.

«До этого я не знал такой площадки. Приходилось играть в коробке, где висело одно кольцо, было мало пространства. И был асфальт. А летом она все время пылилась и играть было довольно проблематично. Поэтому это на данный момент самая хорошая площадка в городе, я считаю», — поделился впечатлениями баскетболист-любитель Эдуард Дмитриев.

А в городе тем временем начинают «готовить сани летом». Глава округа поделился, что этой зимой в Томилинском лесопарке проложат еще и профессиональную лыжню.