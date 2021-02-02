Минеев договорился с Исмаиловым о реванше
Боец смешанных единоборств Владимир Минеев на своей странице в Instagram рассказал, что договорился с Магомедом Исмаиловым о матче-реванше. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Мы профессиональные спортсмены. Выясним наши отношения в клетке, на глазах у всех, без этих странного рода предложений», — подчеркнул Минеев.
По данным издания, схватка бойцов намечена на сентябрь этого года. По предварительной информации, она должна пройти в Москве. Первый бой между спортсменами состоялся в 2018 году и завершился вничью.