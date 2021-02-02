Минеев договорился с Исмаиловым о реванше

«Мы профессиональные спортсмены. Выясним наши отношения в клетке, на глазах у всех, без этих странного рода предложений», — подчеркнул Минеев.

По данным издания, схватка бойцов намечена на сентябрь этого года. По предварительной информации, она должна пройти в Москве. Первый бой между спортсменами состоялся в 2018 году и завершился вничью.