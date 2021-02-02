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    02 февраля 2021, 19:50

    Минеев договорился с Исмаиловым о реванше

    Артур Блянихов

    Боец смешанных единоборств Владимир Минеев на своей странице в Instagram рассказал, что договорился с Магомедом Исмаиловым о матче-реванше. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Мы профессиональные спортсмены. Выясним наши отношения в клетке, на глазах у всех, без этих странного рода предложений», — подчеркнул Минеев.

    По данным издания, схватка бойцов намечена на сентябрь этого года. По предварительной информации, она должна пройти в Москве. Первый бой между спортсменами состоялся в 2018 году и завершился вничью.