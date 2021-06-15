Милонов раскритиковал сборную Украины

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о форме украинской сборной на чемпионате Европы. С помощью политических лозунгов Украина пытается попросить у европейских стран денег, заявил Милонов РИА ФАН.

Депутату не понравилась форма сборной Украины, на которой присутствуют политические лозунги. Он заявил, что из-за нее европейцы «будут смотреть на них, как на дикарей».

«Раньше у них были нормальные футбольные команды: „Динамо Киев“, „Шахтер“. Теперь они на футболистов надевают какую-то клоунскую пижаму. Украина даже через футбольную команду хочет напомнить европейцам, чтобы те им давали деньги. Я думаю, если сборная Украины проиграет с разгромным счетом, это будет тому подтверждением, и, проиграв в первом же матче, пусть дальше кричат „Слава Украине“», — считает депутат.

Также Милонов сообщил, что болеет за сборную России и выразил надежду на то, что наши футболисты хорошо выступят на чемпионате.

«Главное — победить собственные проблемы, обновить собственный рекорд. Куда бы они ни вышли, я искренне желаю нашим футболистам удачи и побед. Мы всегда с ними, всегда поддержим. Главное — не лажать!» — сказал он.

К слову, в первом на чемпионате матче с Бельгией сборная России проиграла со счетом 3:0.