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    15 июля 2021, 18:31

    Милонов предложил набирать сборную России по футболу из непрофессиональных команд

    Полина Гребенщикова

    Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил набирать футболистов в сборную России из непрофессиональных команд и лиг по всей стране. Соответствующее письмо депутат направил министру спорта РФ Олегу Матицыну, написал RT.

    Милонов предложил набирать сборную России по футболу из непрофессиональных команд

    Милонов указал на то, что болельщики разочарованы в сборной после провала на Евро-2020. Депутат считает, что нужно изменить алгоритм отбора футболистов в сборную и предложил искать их по всей стране в непрофессиональных командах и лигах. Отбирать лучших он предложил с помощью внутреннего чемпионата.

    «Прошу вас изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Возможно, что целесообразным будет провести общероссийский отбор игроков путём проведения отдельного чемпионата. Набрав новую команду из талантов, мы сумеем подготовить сильную сборную к очередному чемпионату Европы и занять заслуженное первое место», — написал Милонов в обращении к министру.