Милонов предложил набирать сборную России по футболу из непрофессиональных команд

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил набирать футболистов в сборную России из непрофессиональных команд и лиг по всей стране. Соответствующее письмо депутат направил министру спорта РФ Олегу Матицыну, написал RT.

Милонов указал на то, что болельщики разочарованы в сборной после провала на Евро-2020. Депутат считает, что нужно изменить алгоритм отбора футболистов в сборную и предложил искать их по всей стране в непрофессиональных командах и лигах. Отбирать лучших он предложил с помощью внутреннего чемпионата.

«Прошу вас изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Возможно, что целесообразным будет провести общероссийский отбор игроков путём проведения отдельного чемпионата. Набрав новую команду из талантов, мы сумеем подготовить сильную сборную к очередному чемпионату Европы и занять заслуженное первое место», — написал Милонов в обращении к министру.