«Миллионы получают и обалдевают»: высказываниям футболиста Фролова о борьбе с COVID-19 нашли объяснение

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал меры против коронавируса в России. Подобные высказывания могло вызвать сокращение зарплаты. Отмена игр и тренировок ударила по раздутым выплатам футболистов.

«Вот они получают миллионы, уже обалдевают. А когда у них чуть-чуть, не то что чуть-чуть, сколько у них убрали? Сколько они стали получать, не играя, не тренируясь? <…> Ну, раз не тренируются, не играют, что же получать миллионы-то? — сказал «360» советский футболист и тренер Сергей Ольшанский.

Он добавил, что у Фролова, видимо, что-то не в порядке с головой. По словам спортсмена, власти страны правильно объявляют ограничения.

«Много нарушений, когда выходят и гуляют, показывают, делают шашлыки. Все это тяжело, конечно, быть взаперти. Но это же вынуждает дело. Ну да, они молодые, на месте тяжело сидеть. Но это надо делать, чтобы и себя обезопасить. Так что я считаю, что правильно власть делает», — заключил футболист.

Ранее на высказывания Фролова отреагировал бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт. Он посоветовал молодому человеку заниматься своим делом, а не комментировать вопросы, в которых он не разбирается.

Евгений Фролов в одном из интервью заявил, что полиция принимает слишком жесткие меры во время самоизоляции. Кроме того, он раскритиковал ограничения. введенные властями. В «Крыльях Советов» заверили, что футболиста ждут дисциплинарные взыскания.