Миланский «Интер» в 19-й раз выиграл чемпионат Италии по футболу

Миланский «Интер» под руководством Антонио Конте досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Это уже 19-я победа «нерадзурри» в домашнем чемпионате. Об этом сообщил ТАСС.

В последний раз они становились чемпионами Италии в сезоне-2009/10. Последние девять сезонов чемпионским титулом обладал туринский «Ювентус».

Команда Конте вышла в лидеры по очкам после поражения «Аталанты» в матче 34-го тура серии А с «Сассуоло». «Ювентус» не смог стать чемпионом страны впервые с 2012 года. Туринский клуб вылетел еще на стадии 1/8 финала, не сумев одолеть «Порту».

Накануне «Интер» одолел «Кротоне» в матче серии А со счетом 2:0 в пользу гостей. И с 82 очками возглавил турнирную таблицу. «Аталанта» отставала от миланского клуба на 14 очков. В итоге команда из «Бергамо» проиграла свой матч 34-го тура, а «Интер» досрочно стал чемпионом.