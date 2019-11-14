«Милан» задумался о приобретении Алексея Миранчука

По его информации, «Милан» решил в зимнее трансферное окно укрепить линию полузащиты, и 24-летний Миранчук стал одним из самых желанных для клуба кандидатов. С ним хотят заключить контракт на четыре года. На трансфер итальянцы готовы потратить около 20 миллионов евро.

Отмечается, что Миранчук дебютировал в «Локомотиве» в 2013 году. Он сыграл за команду 207 матчей, забил 33 гола и отдал 42 голевые передачи.

Футболист вызывается в сборную России с 2015 года.

Также игроком интересовался «Зенит», но сам Миранчук признавал, что заинтересован в карьере в Европе. «Локомотив» не хочет терять ценного игрока до конца сезона.