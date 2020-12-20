«Милан» забил самый быстрый гол в истории Серии А. Видео

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау установил рекорд Серии А. Он забил самый быстрый гол в истории турнира.

Португалец открыл счет в выездном матче 13-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» через 6,2 секунды.

Рафаэлю Леау 21 год. Нынешний гол в ворота стал для него четвертым в текущем сезоне во всех турнирах.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянскому полузащитнику Паоло Поджи. В декабре 2001 года он забил мяч спустя восемь секунд после начала матча за «Пьяченцу».

После 12 матчей «Милан» занимает первую строчку в таблице итальянской Серии А. Клуб не потерпел ни одного поражения и набрал 28 очко. «Интер» вышел на второе место и отстает от лидера на одно очко. «Сассуоло» с 23 очками находится на шестом месте.

Игроки «Милана» вышли на поле без своего лидера — Златана Ибрагимовича. Швед получил травму, из-за которой в 2020 году уже не сыграет ни в одном матче.