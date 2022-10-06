«Милан» проиграл «Челси» с разгромным счетом в Лиге чемпионов | 360°

Спорт 06 октября 2022, 16:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Милан» проиграл «Челси» с разгромным счетом в Лиге чемпионов

Читать 360tv в

Состоялся матч лондонского «Челси» с итальянским «Миланом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил RT.

Реклама

Игра проходила в Лондоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Результативными действиями отметились Рис Джеймс, Пьер-Эмерик Обамеянг и Уэсли Фофан. По итогам встречи «Челси» с четырьмя очками находится на втором месте в турнирной таблице группы Е.

0 0 0 0 0 0