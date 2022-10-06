«Милан» проиграл «Челси» с разгромным счетом в Лиге чемпионов | 360°

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«Милан» проиграл «Челси» с разгромным счетом в Лиге чемпионов

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Состоялся матч лондонского «Челси» с итальянским «Миланом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил RT.

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Игра проходила в Лондоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Результативными действиями отметились Рис Джеймс, Пьер-Эмерик Обамеянг и Уэсли Фофан. По итогам встречи «Челси» с четырьмя очками находится на втором месте в турнирной таблице группы Е.

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