«Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

«Милан» одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Матч прошел на миланском «Стадионе Джузеппе Меацца». Сначала в матче вели «гости» — счет был 0:2 в пользу «Ювентуса». Но в последнюю треть игры ситуация изменилась — «Милан» забил сразу четыре гола в ворота соперников всего за несколько минут.

В составе «хозяев» отличились Златан Ибрагимович на 62-й минуте матча, Франк Кесси — на 66-й, Рафаэль Леао — на 67-й и Анте Ребич— на 80-й.

У «Ювентуса» мячи в ворота соперников забили Адриан Рабьо на 47-й минуте матча и Криштиану Роналду на 53-й.

В рамках чемпионата Италии «Милан» впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота «Ювентуса».

Но несмотря на проигрыш «Ювентус» лидирует в турнирной таблице серии А. В арсенале команды 75 очков. Второе место у «Лацио» — от лидера клуб отстает на семь очков. «Милан» находится на пятой строчке турнирной таблицы с 49 очками.