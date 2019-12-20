Микель Артета возглавил «Арсенал»

По данным информагентства, 37-летний испанец заключил с «канонирами» контракт, который рассчитан на три с половиной года. Предыдущего наставника Унаи Эмери уволили в конце ноября из-за неудовлетворительных результатов клуба. Сейчас «Арсенал» находится на 10 месте в английском чемпионате с 22 очками.

«Нам нужно бороться за трофеи, и это было проговорено в беседах с руководителями клуба. Мы все знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что у нас получится», — признался Артета.