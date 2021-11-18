Михаил Кержаков рассказал об отношениях с братом

Футболист Михаил Кержаков рассказал, что редко видится со своим братом Александром. Но они часто созваниваются. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он уточнил, что они живут в разных городах.

«Встречаемся нечасто, но общаемся постоянно. Перед играми, после игр», — рассказал футболист.

Он добавил, что сразу после поражений Александра старается не звонить ему сразу, а дать время, чтобы тот остыл.

«А так общаемся и по телефону, и по видеосвязи. Детей друг другу показываем», — заключил спортсмен.