Михаил Кержаков рассказал об отношениях с братом
Футболист Михаил Кержаков рассказал, что редко видится со своим братом Александром Кержаковым
Футболист Михаил Кержаков рассказал, что редко видится со своим братом Александром. Но они часто созваниваются. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Он уточнил, что они живут в разных городах.
«Встречаемся нечасто, но общаемся постоянно. Перед играми, после игр», — рассказал футболист.
Он добавил, что сразу после поражений Александра старается не звонить ему сразу, а дать время, чтобы тот остыл.
«А так общаемся и по телефону, и по видеосвязи. Детей друг другу показываем», — заключил спортсмен.